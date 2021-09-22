المعهد المغربي للجيوفيزياء: حدوث تسونامي إثر انفجار بركاني بجزيرة لابالما سيناريو مستبعد

يتابع المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء، منذ أكثر من أسبوعين، تطورات بركان "كومبري فييخا" في جزيرة لابالما الإسبانية بأرخبيل الكناري السياحي، المقابلة للسواحل الأطلسية المغربية.

واستبعد ناصر جبور، رئيس المعهد الوطني للجيوفيزياء، في تصريح لـ"الصحراء المغربية" حدوث موجات تسونامي حسب المعطيات المتوفرة حتى الآن.

وقال إن "سيناريو حدوث تسونامي بفعل تأثير الانفجار البركاني هو سيناريو متشائم".

وأضاف أن "المعطيات الأولية تؤكد أن الأمر يتعلق بانفجار بركاني محلي، نرصد فيه الصهرات والحمم البركانية تسير نحو الشاطئ بسرعة بطيئة".

وذكر أن "المنطقة التي شهدت الانفجار البركاني، تبعد عن الشواطئ المغربية بـ500 كلم، بيد أنه من المحتمل أن تحمل الرياح الغازات المنبعثة نحو هذه الشواطىء".

وتابع أن "صور الأقمار الاصطناعية بينت أن بعض الغازات وصلت إلى شواطئنا بالمناطق الجنوبية، لكن لحد الآن لم تشكل أية خطورة".

وأشار إلى أن "ثوران البركان كان منتظرا، على أساس المعطيات التي جمعتها فرق المراقبة من الجزيرة عن طريق محطات (جي بي س) الثابتة، وفق البيانات الجيوفيزيائية سواء الزلازل والغازات المنبعثة والتشوهات الحاصلة على مستوى القشرة الأرضية".

ولفت إلى أن "هذه المعطيات تشير إلى موعد حدوث الثوران، بحيث أصبح متاحا في حدود ساعات معرفة موعد وقوع الانفجار البركاني".

المصدر: "الصحراء المغربية"