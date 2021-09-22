خبير مياه مصري: إثيوبيا في طريقها لاتخاذ قرار أحادي يخص سد النهضة خلال أيام

أكد خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي أن إثيوبيا في طريقها لاتخاذ قرار أحادي آخر في ملء سد النهضة خلال الأيام المقبلة".

وفي تصريح لقناة "صدى البلد"، قال شراقي إن "إثيوبيا اتخذت قرارات أحادية في الملء الأول العام الماضي، أو خلال التخزين الثاني هذا العام".

وأضاف أن "التخزين هذا العام بلغ ثلاثة مليارات متر مكعب"، مؤكدا أن "إثيوبيا في طريقها لاتخاذ قرار أحادي آخر خلال الأيام المقبلة".

وأشار إلى أن "إثيوبيا أعلنت أنها ستشغل أول توربينين على مستوى منخفض في أكتوبر المقبل"، لافتا إلى أن "التخزين والتشغيل يجب أن يتم بناء على اتفاق، طبقا لإعلان المبادئ في بنده الخامس الذي ينص على التعاون في الملء الأول وإدارة السد".

وأوضح أن "إدارة السد تعني التشغيل وفقا لطريقة متفق عليها"، مؤكدا أن "هناك سدودا ستستقبل هذه المياه، وبالتالي فإن التوربينات إذا توقفت عن العمل فلن تمر المياه".

المصدر: "الشروق"