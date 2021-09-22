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الجيش اللبناني يوقف سودانيين حاولا التسلل إلى إسرائيل

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يوقف سودانيين حاولا التسلل إلى إسرائيل
AP
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أوقف الجيش اللبناني شخصين من التابعية السودانية في خراج بلدة مارون الراس، جنوبي لبنان، أثناء محاولتهما التسلسل إلى إسرائيل.

وقالت قيادة الجيش في بيان إن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت اليوم كلا من السودانيين (س.آ) و(ع.م) في خراج بلدة مارون الراس لإقدامهما على الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية، ومحاولتهما التسلل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من البلدة المذكورة". 

وأكدت "مباشرة التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".

المصدر: موقع الجيش اللبناني

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