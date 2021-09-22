بينها الانتخابات العراقية وأوضاع المنطقة.. صالح وغوتيريش يبحثان مجموعة ملفات

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الانتخابات العراقية المقبلة وأوضاع المنطقة.

وبحسب بيان للرئاسة العراقية، فإن "صالح ثمن الدعم الكبير الذي تقدمه الأمم المتحدة للعراق في مختلف المجالات، والدعم في المجال الانتخابي وتسهيل مهمة إرسال المراقبين من أجل نزاهة وشفافية الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل".



ونقل البيان تأكيد الرئيس العراقي على "أهمية الانتخابات المقبلة للشعب العراقي وضرورة توفير أقصى درجات النزاهة والعدالة والشفافية في إجرائها".

وشدد صالح وفقا للبيان، على ضرورة دعم الجهود لترسيخ أمن واستقرار العراق وشعبه، وأهمية العمل على تخفيف التوترات في المنطقة، وإعادة العراق لدوره المحوري فيها.



وأشار الرئيس العراقي إلى "وجوب تعزيز التكاتف الدولي في مواجهة تحديات العصر المتمثلة في مكافحة العنف والإرهاب، وكذلك مواجهة أزمة التغير المناخي وحماية البيئة التي باتت تشكل تهديدا محدقا لكل البشرية"، وفقا للبيان.

وقال صالح، إن "العراق يتطلع بشدة نحو الدعم والخبرات الدولية في هذا الصدد من أجل دعم خططه الوطنية لإنعاش وادي الرافدين بيئيا وإرساء مفاهيم الاقتصاد الأخضر".



من جانبه، أشاد غويترش بـ"التقدم الذي يحرزه العراق، وجهوده الحثيثة لتخفيف توترات المنطقة"، وفقا لما جاء في بيان الرئاسة العراقية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن "المنظمة الأممية ستواصل دعم العراق وعبر بعثتها في البلد وفي الأمم المتحدة من أجل دعم أمن واستقرار وازدهار الشعب العراقي".

المصدر: RT