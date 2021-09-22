الكويت تؤكد تشجيعها للتعاون بين إيران والمجتمع الدولي

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، السفير مجدي الظفيري، أن بلاده تشجع للتعاون بين إيران والمجتمع الدولي خاصة أن خيار دولة الكويت دائما الحوار والمفاوضات.

وقال الظفيري: "كما سمعنا من الأشقاء في إيران هناك التزام منهم في عملية المفاوضات للوصول إلى توافق مع القوى الدولية ليؤسس لعملية إنهاء التوتر وبداية استقرار إقليمي ينعكس بالإيجاب على المنطقة ككل".

وفي تصريح عقب اجتماعه مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفيرلي، شدد الظفيري على أهمية التحالف الاستراتيجي الذي يربط دولة الكويت والمملكة المتحدة، قائلا إنه "يصب في خدمة الاستقرار والأمن الإقليميين".

وأضاف: "التحالف القائم بين البلدين مبني على التفاهم والدعم المتبادل والنظرة الموحدة للتطورات في المنطقة وخاصة فيما يتعلق بالأمن الإقليمي"، مبينا أن دولة الكويت لها دور "مرغوب ومطلوب" يتم دعمه بقوة من حكومة المملكة المتحدة باعتباره يتوافق مع رؤية بريطانيا للمنطقة.

وحول الأزمة اليمنية قال الظفيري إن "الاجتماع شهد بحث الملف اليمني بشكل مفصل لا سيما دعم مهمة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ باعتبار أن هذا الجهد والعمل من خلال الأمم المتحدة مرحب به من جميع الأطراف".

المصدر: صحيفة "الوطن" الكويتية