بوريل يعرب عن قلقه بشأن المسار العام للبرنامج النووي الإيراني

أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية، جوزيب بوريل، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن قلقه بشأن المسار العام للبرنامج النووي الإيراني.

وقال الاتحاد الأوروبي إن اللقاء بين الجانبين الذي حصل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تركز على خطة العمل الشاملة المشتركة، حيث شدد بوريل على "ضرورة تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل القضايا العالقة".

وأعاد بوريل التأكيد على "الأهمية الكبرى للاستئناف السريع لمحادثات فيينا من أجل التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة".

واستعرض الاجتماع أوجه التعاون الثنائي بين الاتحاد الأوروبي وإيران، بما في ذلك مجالات تتعلق بتغير المناخ والتجارة والأمن والهجرة، كما تم التطرق إلى قضايا حقوق الإنسان.

وذكر الاتحاد أن عبد اللهيان جدد استعداد طهران "لاستئناف مباحثات فيينا في أقرب وقت".

وفي الشأن الافغاني، تحدث عبد اللهيان عن "ارتفاع عدد اللاجئين الأفغان الوافدين إلى إيران".

ومن جانبه شدد بوريل على "رغبة الاتحاد الأوروبي في الانخراط بنشاط مع الشركاء الإقليميين لمواجهة التحديات الراهنة". واتفق الجانبان على "المصلحة المشتركة في التعاون لتلافي التهديدات للاستقرار الإقليمي".

المصدر: وكالة "آكي"