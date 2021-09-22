مصر تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة سانت كيتس ونيفيس

وقع وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره وزير خارجية سانت كيتس ونيفيس مارك برانتلي بيانا مشتركا للإعلان عن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اليوم الأربعاء.

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وتقع سانت كيتس ونيفس أو اتحاد القديس كريستوفر ونيفيس في جزر ليوارد وهي دولة اتحادية من جزيرتين اثنتين من جزر الهند الغربية، ويبلغ عدد سكانها 55345 نسمة.

وتعد هذه الدولة هي أصغر دولة ذات سيادة في الأمريكتين سواء من حيث المساحة أو عدد السكان. والعاصمة ومقر الحكومة الاتحادية هي باستير على جزيرة سانت كيتس. أما ولاية نيفيس الأصغر فتبعد حوالي 2 ميل (3 كم) جنوب شرق سانت كيتس عبر قناة ضحلة تسمى "الضيق" أو "ذ ناروز".

وأطلق هنود كاليناغو اسم "ليامويغا" على سانت كيتس. ترجمت هذه التسمية تقريباً إلى "الأرض الخصبة" في اللغة الإنجليزية مما يدل على طبيعة أرض الجزيرة البركانية الغنية ذات الإنتاجية العالية.

أما اسم نيفيس في مرحلة ما قبل كولومبوس كان "أوالي" الذي يترجم إلى "أرض المياه الجميلة" للدلالة على ينابيع المياه العذبة في الجزيرة والينابيع البركانية الحارة.

المصدر: "الأهرام"