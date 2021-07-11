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سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملا رسالة من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي

أخبار العالم العربي

سامح شكري يتوجه إلى بلجيكا حاملا رسالة من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي
Reuters
وزير الخارجية المصري سامح شكري
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يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، صباح اليوم إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لتسليم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.

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وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأنه من المقرر أيضا أن يعقد الوزير شكري لقاء مع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي واجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه الأوروبيين وكبار المسئولين بالمفوضية الأوروبية لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

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