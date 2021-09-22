الكاظمي يعلن إنجاز متطلبات الانتخابات ويحذر من محاولات شراء أصوات الناخبين

أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إنجاز متطلبات العملية الانتخابية، فيما حذر من محاولة شراء أصوات الناخبين.

قال في بيان صحفي: "كلنا ثقة وتفاؤل بأن تكون هذه الانتخابات، سابقة عراقية في النزاهة واختيار الأفضل لشعبنا. أنجزنا بنحو تام جميع متطلبات العملية الانتخابية أمنيا، ولوجستيا، وماليا، ولا يفصل بيننا وبين إجرائها إلا الوقت".

وأضاف: "اطلعنا اليوم على إجراء المحاكاة الثالثة لعملية الاقتراع، التي كانت ممتازة وناجحة بكل المقاييس. سوف نخرج بنتيجة أساسها النزاهة والشفافية في الانتخابات المقبلة".

وتابع الكاظمي: "لن تكون هنالك سطوة للمحسوبية والتزوير والفساد مهما كلف الأمر، وأحث الجميع على الذهاب لصناديق الاقتراع، وإنهاء حقبة من الفساد آذت عراقنا الحبيب".

وحذر رئيس الحكومة العراقية من أي محاولة لشراء الأصوات عبر تعيينات وهمية أو توزيع قطع أراض، فهي وعود كاذبة وعلى المواطنين عدم تصديقها، وفقا للبيان.

وأشار إلى أن "إغراء المواطنين بالادعاءات الكاذبة أمر مرفوض تماما، ويجب عدم الانجرار إليها، وستتم مراقبتها من قبلنا".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في العاشر من الشهر المقبل وفقا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

المصدر: RT