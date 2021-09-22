السودان: التنسيق حول إبرام اتفاق مركز الامداد للبحرية الروسية سيجري على مستوى العسكريين

أعلنت الحكومة السودانية أنها ليست مخولة في الوقت الحالي بإبرام الاتفاقية الخاصة بإنشاء مركز إمداد للبحرية الروسية في بورتسودان على البحر الأحمر.

وصرح نائب وزير الخارجية السوداني محمد شريف، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في موسكو بأن السلطة التشريعية السودانية لا تمتلك الآن ما يكفي من الصلاحيات للمصادقة على هذه الاتفاقية.

وأوضح: "اتخذ الجانب الروسي كل الإجراءات اللازمة، لكن في السودان لم تستكمل بعد عملية تشكيل مؤسسات تشريعية تحظى بما يكفي من الصلاحيات للمصادقة على مثل هذا القرار".

وأشار إلى أن الاتفاقية تحتاج أولا إلى المصادقة من قبل المجلس التشريعي الأعلى، مضيفا: "بحثنا هذه المسألة خلال اجتماع لجنة العمل الروسية السودانية عالية المستوى، وسيجري التنسيق بشأنها بين عسكريي دولتينا".

وقال شريف إن حكومة الخرطوم تريد أن تقدم روسيا إليها دعما أكبر في المرحلة الجيوسياسية المعقدة التي يمر بها السودان حاليا، مبديا تطلع السودان إلى تكثيف الاستثمارات الروسية إليه وتعزيز التعاون بين الدولتين في مجالات مختلفة منها استخراج المعادن.

ولفت الدبلوماسي إلى أن الديون المتراكمة تحول دون تطور السودان، وشكر القيادة الروسية على موافقتها على تلبية مطالب الخرطوم إلغاء الديون السودانية بحق موسكو.

المصدر: "نوفوستي" + "تاس"