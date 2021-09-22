مصر تحذر مواطنيها المسافرين
Globallookpress Ahmed Gomaa
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rc9s
أعلنت وزارة الصحة المصرية عن سلسلة من النصائح التي يجب على المواطن اتباعها قبل السفر للخارج، بالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا في البلاد.
وفي نصائحها، أشارت وزارة الصحة إلى عدة إجراءات يجب الالتزام بها لمكافحة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، منها:
- الالتزام بارتداء الكمامة.
- الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن 1 متر لضمان تحقيق التباعد البيني بين الأشخاص.
- مراعاة أداب العطس والسعال.
- التدقيق في غسل اليدين.
- الحرص على النظافة الشخصية".
المصدر: "اليوم السابع"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.