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مصر تحذر مواطنيها المسافرين

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مصر تحذر مواطنيها المسافرين
Globallookpress Ahmed Gomaa
القاهرة
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أعلنت وزارة الصحة المصرية عن سلسلة من النصائح التي يجب على المواطن اتباعها قبل السفر للخارج، بالتزامن مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا في البلاد.

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وفي نصائحها، أشارت وزارة الصحة إلى عدة إجراءات يجب الالتزام بها لمكافحة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، منها:

- الالتزام بارتداء الكمامة.

- الابتعاد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن 1 متر لضمان تحقيق التباعد البيني بين الأشخاص.

- مراعاة أداب العطس والسعال.

- التدقيق في غسل اليدين.

- الحرص على النظافة الشخصية".

المصدر: "اليوم السابع"

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