مصر.. ارتفاع مستمر بعدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن 22 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ارتفاعا في عدد وفيات اليوم السابق حيث تم تسجيل 19 وفاة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له، أنه تم تسجيل 679 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأضاف أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 16992، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 297608.

المصدر: "مصراوي"