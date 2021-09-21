الفنان السوري جمال سليمان عن الطنطاوي: سيذكره التاريخ لأنه احترم إرادة شعبه

أشاد الفنان السوري جمال سليمان بالمشير محمد حسين طنطاوي الذي رحل اليوم قائلا إن التاريخ سيذكره بتقدير لأنه حمى بلده واحترم إرادة شعبه.

وكتب سليمان عبر صفحته في الفيسبوك إن "التاريخ سيذكر المشير طنطاوي بكل التقدير والاحترام لأنه حمى بلده واحترم إرادة شعبه وعبر بهما نحو السلام والاستقرار".

ومنذ أن غادر سوريا مع بداية الأزمة التي ما زالت مستمرة فيها منذ 2011، انخرط سليمان في العمل السياسي، إلا أنه لم ينتم إلى حزب سياسي، رغم أنه كان يصنف ضمن ما تعرف بـ "منصة القاهرة".

وفي أبريل الماضي أعلن عبر صفحته أنه علق نشاطه مع كيانات المعارضة السورية، رغم تأكيده على أنه يبقى جزءا منها، وطالب "بمراجعة كاملة لبنية المعارضة".

المصدر: RT