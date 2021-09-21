المجني عليه في قضية "السجود لكلب" يدلي بأقواله أمام النيابة المصرية

أدلى الممرض المصري عادل سالم، المجني عليه في قضية "السجود لكلب"، باعترافاته حول اتهام الدكتور عمرو خيري رئيس قسم العظام في مستشفى جامعة عين شمس، واثنين آخرين، بالتنمر عليه.

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وأوضح: "الدكتور طلب مني ده والدكتور معتز مدير الطوارئ، وأنا كنت خايف على أكل عيشي فقلت مفيهاش حاجة لو نفذت الحاجات اللي بيطلبوها مني خاصة إني مكنتش أعرف أنهم بيصوروا".

وتابع: "معرفش هما كانوا يمكن بيعملوا إيه، وأنا كنت خايف على أكل عيشي خصوصا أن الدكتور عمرو كان ماسك في إيده عصايا وبيهددني بيها، ولما مكنتش بكمل كان بيضربني"، مشيرا إلى أنهم كانوا يريدون تقييده بالحبال وعقابه بالكهرباء.

وقال: "هو طلب مني أني أسجد سجدتين للكلب بتاعه زي ما ظهر في الفيديو وقال الله أكبر واسجد للكلب، لكن أنا رفضت لأن ده وزر وأنا مقدرش استحمله حتى لو هفقد شغلي".

وأشار الممرض المجني عليه: "أنا استغربت طلبه جدا، ورفضت إني اعمل كده خصوصًا أنه مسلم وعارف يعني إيه اني أسجد لغير الله، وأن الطلب ده ابتدى الموضوع يبقي مؤذي نفسياً ليه، وحاولت أخرج بره الأوضة بس معتز كان قافل الباب".

وفي النهاية قال: "دي كانت أول مرة وأنا أظنها دي كانت ذلة لسان، وكبرت منه لما قالي أسجد للكلب علشان يبينلي مدى حبه للكلب بتاعه، ومعرفش إزاي طلب مني كده، ولما فضل يشتم فيا عملت تحية للكلب علشان يوقف إهانته ليا".

المصدر: الوطن