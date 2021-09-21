مسؤول جزائري يستنكر "أكاذيب وتلاعب" السفير المغربي في جنيف

استنكر المبعوث الجزائري المكلف بملف الصحراء ودول المغرب العربي، عمار بلاني، تصريحات سفير المغرب في جنيف، حول وجود مدربين من "حزب الله" اللبناني في مخيمات اللاجئين الصحراويين.

وردا على رسالة للسفير المغربي موجهة إلى الدورة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وصف بلاني هذه التصريحات بـ"الأكاذيب والتلاعب الفظ"، قائلا: "تصريحات بعض الدبلوماسيين المغاربة هي مجرد أكاذيب يقومون بنسجها، بلا كلل، خاصة عندما تحاصرهم النداءات العاجلة من المجموعات التي تدعم القضية العادلة لشعب الصحراء الغربية".

وأكد أن " السفير المغربي (عمر زنيبر)، شبيه لسلفه، فهم "ستاخانوفيون" في التلاعب الفظ. إنهم أساتذة في فن إعادة تدوير ورسكلة الأكاذيب المخزية لوزيرهم، الذي اخترع، في ماي 2018، الحكاية المروعة بشأن مدربي حزب الله، والتي تم نفيها واثبات زيفها في الواقع".

وأضاف: "نتذكر أن المملكة المغربية كانت تبحث عن ذريعة للإعلان عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة في الشرق الأوسط، وبالتالي جني الثمار من بعض الشركاء الإقليميين وغير الإقليميين".

المصدر: "الخبر"