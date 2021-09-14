مسؤول جزائري ينفي صحة "عرض سري" للمغرب عبر وساطة إماراتية

نفى المبعوث الخاص لدول المغرب العربي والصحراء الغربية عمار بلاني صحة ما يتم تداوله عن "عرض سري تقدمت به الجزائر للمغرب عبر وساطة إمارتية".

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن بلاني نفيه "بشكل قاطع" لما وصفها بـ "الافتراءات والمزاعم المغربية".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا يقول إن المغرب رفض عرضا "بالتوقف عن الحديث عن منطقة القبائل مقابل إعادة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب".

ووصف بلاني ما تم تداوله "بالأخبار الكاذبة، التي يناور بها المغرب" وقال إن ما يراد من تلك الحملة "شيطنة الجزائر أمام الرأي العام الدولي"

وأضاف الدبلوماسي الجزائري إن "كل تلك الإشاعات والأخبار الكاذبة تهدف إلى تشويه المواقف المبدئية للجزائر" وصنف تلك الأخبار ضمن "مخطط الحرب الإلكترونية الشرسة التي يشنها ضدنا جار معاد وعدائي". حسب ما نقلت الصحيفة.

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ونقلت الصحيفة عن "خبراء في العلاقات الدولية" أن "تلك الإشاعات والأخبار الكاذبة، جاءت كرد فعل مباشر لموقف الجزائر الرافض لكل الوساطات العربية، خاصة بعد تصريحات وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الذي أكد لنظرائه العرب الأسبوع الماضي خلال لقاء وزاري للجامعة العربية، أن "قرار قطع العلاقات مع المغرب سيادي ولا رجعة فيه".

المصدر: "الشروق" الجزائرية