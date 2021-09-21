 
مباشر

العراق.. اندلاع حريق بالقرب من مرقد الإمام الحسين في كربلاء

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rc45

أفاد مراسلنا في العراق بأن حريقا اندلع اليوم الثلاثاء في فندق بالقرب من مرقد الإمام الحسين في محافظة كربلاء بجنوب العراق.

وذكر مراسل RT أن حريقا كبيرا اندلع في أحد فنادق محافظة كربلاء بالقرب من مرقد الإمام الحسين خلال تواجد الآلاف من الزوار الشيعة الذين يقومون بزيارة الأربعين للمرقد. 

وقد اندلع الحريق في فندق الغري الذي يضم المئات من الزائرين العراقيين والإيرانيين والخليجيين، ولكن حتى الآن لم يتم التأكد ما إذا كانت هناك إصابات.

العراق.. اندلاع حريق بالقرب من مرقد الإمام الحسين في كربلاء
RT

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا