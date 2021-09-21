العراق.. اندلاع حريق بالقرب من مرقد الإمام الحسين في كربلاء

أفاد مراسلنا في العراق بأن حريقا اندلع اليوم الثلاثاء في فندق بالقرب من مرقد الإمام الحسين في محافظة كربلاء بجنوب العراق.

وذكر مراسل RT أن حريقا كبيرا اندلع في أحد فنادق محافظة كربلاء بالقرب من مرقد الإمام الحسين خلال تواجد الآلاف من الزوار الشيعة الذين يقومون بزيارة الأربعين للمرقد.

وقد اندلع الحريق في فندق الغري الذي يضم المئات من الزائرين العراقيين والإيرانيين والخليجيين، ولكن حتى الآن لم يتم التأكد ما إذا كانت هناك إصابات.

RT

المصدر: RT