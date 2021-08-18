العراق.. اندلاع حريق بالقرب من مرقد الإمام الحسين في كربلاء (فيديو)

أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق اليوم الأربعاء إخماد حريق اندلع بالقرب من مرقد الإمام الحسين في كربلاء جنوبي البلاد.

وذكرت المديرية في بيان صحفي أن "فرقها وبغضون دقائق سيطرت على حادث حريق اندلع داخل كرفان تابع لإدارة العتبة الحسينية قرب الضريح المقدس في مركز المدينة القديمة في محافظه كربلاء المقدسة".

وأضافت أن "الفرق طوقت وعزلت النيران بعد أن أخلت المنطقة من الزائرين وأنهت الحادث دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وأشارت إلى أن "سبب الحادث عطب كهربائي في جهاز التكييف".

واليوم هو ليلة العاشر من محرم، ليلة مقتل الإمام الحسين سبط النبي محمد، حيث يحيي المسلمون الشيعة هذا اليوم بطقوس حزينة.

المصدر: RT