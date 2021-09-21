خاص لـRT..لواء مصري سابق يكشف عن محطات في حياة المشير طنطاوي العسكرية

كشف اللواء سمير فرج، مدير الشؤون المعنوية الأسبق للقوات المسلحة المصرية، لـRT، أن المشير الراحل، محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع المصري الأسبق، شارك في خمس حروب.

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وأوضح اللواء سمير فرج، أن أول الحروب التي شارك بها المشير الراجل طنطاوي هي حرب 1956 (العدوان الثلاثي)، ويليها حرب 1967، ومن ثم حرب الاستنزاف، ومن بعدها حرب "أكتوبر" (عام 1973)، حتى حرب "الخليج" عام 1990، حيث كان رئيس عمليات القوات المسلحة.

وأشار فرج إلى أن "أهم المواقف الفارقة في تاريخ طنطاوي العسكري الحافل بالمواقف الوطنية والعسكرية الفذة، هي إفشاله لهجوم شارون فيما يعرف بـ"المزرعة الصينية" في حرب 1973، عندما كان قائدا للكتيبة 16، واستطاع إفشال هجوم شارون على الكتيبة، حيث كان الأخير يحاول التقدم بلواء مدرع ولواء مشاه للعبور إلى الضفة الغربية للقناة، وهى معركة استمرت 36 ساعة انتهت بفشل شارون الذريع باختراق الكتيبة 16".

هذا وذكر اللواء سمير فرج أن المشير الراحل طنطاوي "أصدر أوامر بشكل قاطع بعدم إطلاق رصاصة واحدة على الشعب المصري إبان ثورة يناير"، التي أطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك.

هذا وقد أعلنت الرئاسة المصرية اليوم عن وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

المصدر: RT