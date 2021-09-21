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السيسي ينعى المشير طنطاوي: فقدت اليوم أبا ومعلما

أخبار العالم العربي

السيسي ينعى المشير طنطاوي: فقدت اليوم أبا ومعلما
Sputnik
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الحداد الوطني على المشير محمد حسين طنطاوي، الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء.

ونعى االسيسي، المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق.

وقال السيسي في صفحته على "تويتر": "فقدتُ اليوم أبا ومعلما وإنسانا غيورا على وطنه، كثيرا ما تعلمت منه القدوة والتفاني في خدمة الوطن".

وأضاف: "إنه المشير محمد حسين طنطاوي الذي تصدى لأخطر ما واجهته مصر من صعاب في تاريخها المعاصر. عرفت المشير طنطاوي محبا ومخلصا لمصر وشعبها، وإذ أتقدم لشعب مصر العظيم بخالص العزاء".

المصدر: RT

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