وكالة الأنباء السودانية: اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية وبدء التحقيق معهم
AP Hussein Malla
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أعلنت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن "اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية وبدء التحقيق معهم".
وأشارت الوكالة إلى أن "السلطات الأمنية والعسكرية أفشلت فجر اليوم الثلاثاء محاولة انقلابية، وتمت السيطرة التامة على المحاولة واعتقال جميع المتورطين"، لافتة إلى أنه "يجري الآن التحقيق معهم".
ونقلت "سونا" عن مصدر برئاسة مجلس الوزراء قوله إن "السلطات الأمنية والعسكرية قد أفشلت محاولة انقلابية فجر اليوم".
المصدر: "سونا"
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