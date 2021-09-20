الرئيس المصري يدعو الدول المتقدمة إلى تنفيذ التزاماتها وتحمل مسؤولياتها في خفض انبعاثات الكربون

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الدول المتقدمة إلى تحمل مسؤولياتها في خفض الانبعاثات، تنفيذا لالتزاماتها الدولية في إطار اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية لتغير المناخ.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ ضمن أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، شدد السيسي على "ضرورة التعامل بجدية مع أية إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها".

وأشار إلى "أهمية العمل على خروج الدورة القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي برئاسة المملكة المتحدة بنتائج ملموسة على صعيد تمويل عمل المناخ وآلياته، خاصة في ما يتعلق بجهود التكيف وصندوق المناخ الأخضر، وذلك على نحو يساهم في تعزيز عمل المناخ بالدول النامية ويرفع عن كاهلها الكثير من الأعباء".

وقال إن "مصر تقوم في الوقت الراهن بدراسة متأنية لأفضل سبل تحديث مساهمتنا المحددة وطنيا والتوقيت المناسب لذلك اتساقا مع أولوياتنا التنموية وتنفيذا لالتزامنا الدولي بأحكام اتفاق باريس، وبحيث تمثل مساهماتنا المحدثة محفزا وداعما لجهودنا التنموية ولمساعينا للتعافي من تبعات جائحة كورونا، لا عبئا عليها وإعمالا لمبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء والقدرات المتفاوتة للدول".

وأضاف أن "التكيف مع التغير المناخي يمثل أولوية قصوى لدولنا النامية خاصة في القارة الإفريقية التي تعاني من التبعات الأشد وطأة للظاهرة، لا سيما المتعلقة بندرة المياه والجفاف وتصحر الأراضي وتهديد الأمن الغذائي".

وتابع أنه "من هذا المنطلق، فإن مصر تدعو إلى التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق مع دول المصب على قواعد ملئها وتشغيلها.. كما تشدد مصر على أهمية التعامل مع قضايا التكيف على قدم وساق مع الجهود الرامية لخفض الانباعاثات وإلى خروج الدورة القادمة لمؤتمر الأطراف برئاسة المملكة المتحدة بخطة تنفيذية واضحة لتفعيل الهدف العالمي للتكيف تحت اتفاق باريس".

المصدر: "الشروق"