ليبيا.. "الأعلى للدولة" يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية

طرح "المجلس الأعلى للدولة" في ليبيا خريطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، وتأجيل الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور.

وأعلن رئيس المجلس خالد المشري خلال مؤتمر صحفي في طرابلس أن المجلس أعد "قاعدة دستورية" واقترح تضمينها في الإعلان الدستوري، وكذلك اقتراح إجراء "انتخابات برلمانية لإنشاء مجلس أمة من غرفتين (الشيوخ والنواب) في 24 ديسمبر المقبل".

وقال إن هدف تحقيق الاستقرار يفرض إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد الاستفتاء على الدستور".

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وطلب المجلس من البرلمان تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر لمدة عام على الأقل، وذلك وسط خلافات حول القانون الانتخابي.

وقال المشري إن "المجلس الأعلى للدولة" يرى أن "إجراء انتخابات الرئاسة في الفترة الحالية لن يولد استقرارا"، وأشار إلى أن الهدف ليس إجراء الانتخابات كهدف في حد ذاته، بل تحقيق الاستقرار.

وأضاف أنه بعد إجراء الانتخابات ستخرج الكيانات التي "تحملت أعباء عدم التوافقات خلال الفترة الماضية" كمجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة، وأنه "سيكون هناك برلمان جديد منتخب مطلوب منه عرض مسودة الدستور على الاستفتاء خلال عام".

ومع اقتراب موعدها المقرر ما زال الليبيون غير متفقين على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات التشريعية والرئاسية.

المصدر: وكالات