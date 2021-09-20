مصادر: "قوات سوريا الديمقراطية" تختطف عددا من المدنيين في الحسكة وريف دير الزور

قالت مصادر لوكالة "سانا" السورية إن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، نفذت حملة مداهمات في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي ومدينة الحسكة واختطفت عددا من سكانهما.

وذكرت المصادر أن "مجموعات مسلحة من "قسد" داهمت منازل المواطنين في بلدة أبو حمام بالريف الشرقي واختطفت تسعة مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة. كما أن مسلحين من "قسد" أطلقوا النار بشكل عشوائي لتفريق عدد من الأهالي الذين تجمعوا محاولين التصدي لممارسات الميليشيا وإنقاذ المختطفين ما أدى إلى حالة من الهلع بين السكان وتعرض زجاج نوافذ عدد من المنازل للكسر".

وفي مدينة الحسكة أشارت المصادر إلى أن "قسد داهمت عددا من المنازل في حي الزهور جنوب مركز المدينة والقريب من سجن الثانوية الصناعية الذي يضم سجناء من إرهابيي تنظيم "داعش" واختطفت عددا من المدنيين".

وبينت المصادر أن "عملية المداهمة والتفتيش تأتي بعد يومين من شن "قسد" حملة مداهمات طالت منازل في قريتي الفلاح والطوشان شمال شرق سجن الثانوثة الصناعية واختطفت على إثرها 20 مدنيا".

المصدر: "سانا"