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صحيفة "الوطن" الجزائرية تنشر توضيحا بعد حذف معلم ديني من صورة غلافها

أخبار العالم العربي

صحيفة
Globallookpress
مسجد الجزائر الأعظم
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نشرت صحيفة "الوطن" الجزائرية توضيحا بعد أن نشرت صورة معدلة على غلافها لا تظهر فيها مئذنة مسجد الجزائر الأعظم خلال مرور جنازة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة أمامه.

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وقالت الصحيفة في بيان اليوم الاثنين إن ما حدث "خطأ تقني مؤسف لا علاقة له بأي طابع أيديولوجي تدعيه بعض الأطراف المعروفة بمعاداتها للصحيفة"، مضيفة أنها تقدم اعتذارها للقراء.

وكان وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر، شجب طمس صورة جامع الجزائر من على الصفحة الأولى لجريدة "الوطن" معتبرا التصرف تشويه للمعلم الديني وخرق لأخلاقيات المهنة وقواعد الاحترافية.

المصدر: "الوطن"

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