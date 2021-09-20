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وزير جزائري يشجب حذف صحيفة "الوطن" لمعلم ديني من صورة غلافها

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وزير جزائري يشجب حذف صحيفة
Globallookpress
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شجب وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر، طمس صورة جامع الجزائر من على الصفحة الأولى لجريدة "الوطن" معتبرا التصرف تشويه للمعلم الديني وخرق لأخلاقيات المهنة وقواعد الاحترافية.

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ودعا بلحيمر، في بيان جريدة "الوطن" بعد الحذف المفاجئ، لصورة مسجد الجزائر الأعظم من الصفحة الأولى للجريدة في عددها 9438 الصادر يوم 20 سبتمبر الجاري، إلى "التحلي بالاحترافية المطلوبة والالتزام بضوابط المسؤولية الذاتية والقانونية وبآداب وأخلاقيات المهنة في ظل تعرض الجزائر لهجمة سيبرانية ومخططات ممنهجة لتشويه صورتها وقيمها المقدسة".

وأضف الوزير أن "الحذف المفاجئ لمنارة جامع الجزائر أثار استياء واستغرابا كبيرين لما لهذا التصرف الغريب وغير المبرر من حساسية لارتباط الموضوع بوجدان الأمة ممثلة في أبرز رموز ومقومات الهوية الوطنية ومكونات الشخصية الجزائرية  المستهدفة بمختلف الطرق والوسائل".

وقال الوزير إن "مصالحه بناء على الخروقات المذكورة، تحتفظ بحقها الكامل في القيام بالمتابعات القضائية التي يقتضيها الوضع".

المصدر: "الشروق"

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