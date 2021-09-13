الجزائر.. القضاء يصدر حكما في حق صاحب فيديو "أخرجوا لنا شجعانكم!"
Reuters
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أدانت محكمة عنابة في الجزائر المدعو "ريفا" صاحب فيديو "أخرجوا لنا شجعانكم" وحكمت عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.
ووجهت للمتهم في القضية الأولى تهمة "التحريض على العنف أثناء خطاب الكراهية".
وتمت متابعة "ريفا" في القضية الأولى على خلفية فيديو نشره في مواقع التواصل الاجتماعي بعد اغتيال جمال بن إسماعيل.
أما في القضية الثانية فقد تمت تبرئته من تهمة "التحريض للقيام بجريمة السرقة" و"الإخلال بالنظام العام" عن فيديو آخر نشره احتجاجا على غلق الشواطئ.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
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