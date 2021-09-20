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"الجوية الجزائرية" توضح بشأن توقيف الأمن الفرنسي أحد موظفيها بمطار أورلي

أخبار العالم العربي

Globallookpress
طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية
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أصدرت إدارة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الاثنين، بيانا حول توقيف أحد موظفيها من قبل الأمن الفرنسي بمطار أورلي الفرنسي.

وأوضحت الشركة أن فردا من طاقم طائرة AH 1123 العاملة بين مطاري أورلي وقسنطينة تم توقيفه من قبل الشرطة الفرنسية.

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وحسب البيان، فإن الشرطة الفرنسية عثرت بحوزة الموقوف على "مواد ممنوعة".

وأعلنت الشركة عن اتخاذها إجراءات إدارية ضد الموظف بتوقيفه تحفظيا طبقا للقانون الداخلي.

المصدر: "النهار"

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