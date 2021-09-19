الخطوط الجوية الجزائرية توضح حقيقة سرقة 25 محرك طائرة وغلاء أسعار تذاكرها

اشتكت شركة الخطوط الجوية الجزائرية من "تعرضها لحملة تشويه"، بعد الانتقادات التي طالتها بخصوص غلاء أسعار التذاكر واتهامها بـ"سرقة 25 محرك طائرة".

وقالت الشركة في تغريدة على حسابها عبر "تويتر" إنها "تتعرض لحملة تشويه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إعادة نشر 3 فيديوهات قديمة نهاية الأسبوع تتحدث عن سرقة 25 محرك طائرة وبيعها في السوق السوداء".

وكان نشطاء جزائريون أعادوا تحريك ملف الاختفاء الغامض لأكثر من 25 محرك طائرة من ورشة الخطوط الجوية الجزائرية.

وقالوا إن "الفضيحة تسببت في تبخر حوالي 60 مليار سنتيم من أموال الشعب في عز الأزمة المالية التي تعرفها الجزائر".

وأضافوا أن المحركات تم إخراجها على دفعات من داخل ورشات الصيانة بحجة الإصلاح والصيانة لكنها لم تعد بل بيعت في السوق السوداء".

وبالعودة لأسعار التذاكر، فقد أكدت الجوية الجزائرية بعد الضجة الحاصلة بشأنها، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" أن "أسعارها تعتبر الأقل ثمنا مقارنة بأسعار الشركات المنافسة لها نحو نفس الوجهات".

المصدر: "الشروق"