مصر.. القبض على سائق شاحنة تسبب بمصرع الداعية هاني الشحات

ألقت السلطات المصرية القبض على سائق الشاحنة الذي تسبب في مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر الشيخ هاني الشحات، وأحالته إلى النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية في الواقعة، أن السرعة الزائدة للشاحنة أدت إلى اصطدامها بسيارة الشحات ومصرعه.

وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة إخطارا بوقوع حادث تصادم بين شاحنة وسيارة بمدينة نصر، مما أدى إلى مصرع سائق السيارة الشحات إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر، وقد سادت حالة من الحزن وردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحادث ووفاة الشيخ.

المصدر: RT