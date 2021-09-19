الشرطة الجزائرية توقف متورطين في إشعال الحرائق وآخرين ينتمون لجماعة انفصالية

أوقفت الشرطة الجزائرية 6 أشخاص يشتبه في افتعالهم حرائق الغابات الأخيرة، و8 أشخاص ينتمون لحركة "ماك" التي تسعى لانفصال منطقة القبائل.

وأفادت صحيفة "النهار" الجزائرية بأن عملية أمنية أولى أطاحت بـ8 مشتبه فيهم من محافظة بجاية، ينتمون إلى حركة "ماك" التي أدرجتها السلطات الجزائرية ضمن المنظمات الإرهابية، حيث تم تقديم المعنيين، اليوم الأحد، أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، إلى حين إحالتهم على قاضي التحقيق للسماع إلى أقوالهم في محاضر رسمية.

وأوضحت الصحيفة أن اعتقال الأشخاص المذكورين يأتي "بعد رصد اتصالات بأطراف خارجية تسعى إلى ضرب أمن واستقرار الوطن، عن طريق استغلال عناصر أو خلايا نائمة لتنفيذ مخططاتها الإجرامية".

وأسفرت عملية أمنية ثانية عن توقيف 6 أشخاص بمحافظة قالمة، بتهمة تورطهم في مخطط حرق الغابات "حاكته أياد خارجية".

وجرى تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، قبل أن يتم إحالتهم على قاضي التحقيق.

المصدر: "النهار"