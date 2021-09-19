منذ 40 عاما.. عراقيون "منسيون" بمخيم في إيران (فيديو)

كشف كريم النوري، وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، اليوم الأحد، عن وجود مئات العراقيين في مخيم بإيران يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة.

وقال النوري لـRT، إن "هناك نحو 650 عراقيا يعيشون في مخيم (أزنا) في إيران، وهؤلاء يتواجدون هناك منذ أربعين عاما".

وأضاف وكيل وزارة الهجرة الذي زارهم مؤخرا، أن "أغلب سكان المخيم من الكورد الفيلية الذين سفرهم النظام السابق بداية ثمانينات القرن الماضي، ولم يحصلوا على الجنسية الإيرانية حتى الآن".

وأشار إلى أن "بعض هؤلاء لم يحصلوا على جواز سفر عراقي أو الجنسية العراقية، ويعيشون أوضاعا إنسانية صعبة".

المصدر: RT