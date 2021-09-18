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إصابة فلسطيني في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي قبل اعتقال آخر أسيرين فارين من سجن "جلبوع" بجنين

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إصابة فلسطيني في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي قبل اعتقال آخر أسيرين فارين من سجن
Globallookpress
جندي إسرائيلي في جنين
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أصيب شاب فلسطيني خلال اشتباكات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي فجر يوم الأحد في مدينة جنين، وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

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القوات الإسرائيلية تعتقل آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من سجن جلبوع
القوات الإسرائيلية تعتقل آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من سجن جلبوع

وتعرض الشاب للإصابة بعد أن اقتحمت قوات كبيرة ترافقها وحدات خاصة مدينة جنين من عدة محاور بحثا عن الأسيرين الفارين من سجن جلبوع أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

وفي وقت لاحق أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" باعتقال القوات الإسرائيلية كممجي وانفيعات، وهما آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من السجن الإسرائيلي.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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