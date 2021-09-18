إصابة فلسطيني في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي قبل اعتقال آخر أسيرين فارين من سجن "جلبوع" بجنين
Globallookpress
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أصيب شاب فلسطيني خلال اشتباكات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي فجر يوم الأحد في مدينة جنين، وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.
وتعرض الشاب للإصابة بعد أن اقتحمت قوات كبيرة ترافقها وحدات خاصة مدينة جنين من عدة محاور بحثا عن الأسيرين الفارين من سجن جلبوع أيهم كممجي ومناضل نفيعات.
وفي وقت لاحق أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" باعتقال القوات الإسرائيلية كممجي وانفيعات، وهما آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من السجن الإسرائيلي.
شاهد| اللحظات الأولى للاشتباك المسلح مع جيش الاحتلال داخل الحي الشرقي في جنين. pic.twitter.com/wTs7RhHPwX— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 18, 2021
المصدر: وسائل إعلام فلسطينية
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