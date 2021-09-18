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القوات الإسرائيلية تعتقل آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من سجن جلبوع

أخبار العالم العربي

القوات الإسرائيلية تعتقل آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من سجن جلبوع
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وحدات في القوات الإسرائيلية خلال تنفيذ عملية لاعتقال أسيرين فلسطينيين هاربين في جنين.
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اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مثل "جيروزاليم بوست" و"يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" أن كممجي ونفيعات اعتقلا نتيجة عملية أمنية للجيش الإسرائيلي في شرق جنين.

وحاصرت القوات الإسرائيلية، حسب التقارير، منزلا في جنين وطالبت جميع الموجودين فيه بالخروج من المبنى والاستسلام قبل أن تبدأ اشتباكات مسلحة تم نتيجتها اعتقال الأسيرين.

وأفادت مصادر عبرية بأن العسكريين الإسرائيليين اعتقلوا كذلك اثنين من مساعدي الأسيرين.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن العملية لم تسفر حتى الآن عن إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية لكنها تعرضت لاعتداءات من قبل السكان المحليين الذين رشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ومساء السبت دخلت وحدات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى جنين حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين العسكريين الإسرائيليين وفلسطينيين.

وأفادت تقارير محلية بإصابة فلسطيني واحد على الأقل جراء المواجهات.

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وسبق أن أعلنت الفصائل الفلسطينية الناشطة في جنين أنها شكلت غرفة عمليات مشتركة لردع أي محاولة من الجيش الإسرائيلي للدخول إلى المدينة من أجل البحث عن الأسيرين

وفي حادث أثار استنفارا عاما في إسرائيل، فر 6 أسرى فلسطينيين يوم 6 سبتمبر من سجن جلبوع عبر نفق لكن السلطات الإسرائيلية ألقت لاحقا القبض على 4 منهم وهم يعقوب قادري ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ومحمد العارضة.

المصدر: "جيروزاليم بوست" + وكالات

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