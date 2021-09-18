شاهد.. الصور الأولى لأدوات الحفر التي استخدمها الأسرى الفلسطينيون للهروب من سجن جلبوع

نشرت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، الجمعة، أول صور لأدوات الحفر التي استخدمها الأسرى الفلسطينيون الفارون من سجن جلبوع.

وأفادت "كان" بأن الأدوات كشف عنها محامي أحد الأسرى، محمود العارضة، الذي تم القبض عليه من جديد بعد الفرار في الناصرة، وكانت مخفية في أرضية الخلية.

בלעדי: תמונות ראשונות של כלי החפירה ששימשו את המחבלים בבריחה מכלא גלבוע@moyshishttps://t.co/7vRCECEN5Upic.twitter.com/zwioDSttcN — כאן חדשות (@kann_news) September 17, 2021

وبحسب ما نشرته "كان"، أظهرت الصورة استخدام الأسرى لقلم لا يتجاوز طوله 15 سم ملحق به قطعة معدنية، ورأس علاقة، بالإضافة لآلة معدنية على شكل حرف S يعتقد أنها تعود لقطعة من الأواني المعدنية.

وكان العارضة أعلن الجمعة أنه من خطط لعملية الهروب وقال: "فتحة الخروج من النفق داخل الغرفة نفذتها لوحدي وقد استخدمت بذلك برغيا حديديا كنت قد وجدته، وكان البرغي متينا الى حد اختراق الحديد".

وأوضح أنه كانت بحوزته أيضا قطعة معدنية من إحدى الخزائن في الغرفة ساعدته في قص الصاج الذي يغطي حفرة المجاري.

وفي حادث أثار استنفارا عاما في إسرائيل، فر 6 أسرى فلسطينيين في 6 سبتمبر من سجن جلبوع عبر نفق لكن السلطات الإسرائيلية ألقت لاحقا القبض على 4 منهم.

المصدر: "كان" + "معا"