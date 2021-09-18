وزير دفاع الحوثيين: ماضون في تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

قال وزير الدفاع اليمني في حكومة "أنصار الله" بصنعاء، محمد ناصر العاطفي، إن الجماعة ماضية في تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والمنظومات البحرية الدفاعية والهجومية.

وجاء تصريح العاطفي خلال زيارته لمحافظة الجوف، حيث أكد أن دول التحالف العربي "تورطت وها هي في عامها السابع تحصد المزيد من الإخفاقات والهزائم".

وأضاف أن "الحرب على اليمن وشعبه الصامد عدوان ظالم بكل المقاييس السياسية والأخلاقية والإنسانية"، مؤكدا أن "الله سينصرنا بحجم مظلوميتنا على دول تحالف العدوان التي راهنت على أن حربها ستحقق أهدافها خلال أسابيع أو أشهر".

وتابع مهددا: "إذا استمريتم في عدوانكم سنمرغ أنوفكم في التراب أكثر من أي وقت مضى... ونعد شعبنا الصامد بأنه لن يبقى على أرض اليمن غاز أو محتل".

المصدر: RT