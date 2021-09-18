غرفة التجارة الإيرانية - السورية: مبادلاتنا التجارية مع سوريا تسير ببطء

اعتبر نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية - السورية علي أصغر زبردست أن التبادل التجاري بين البلدين "يسير ببطء"، مؤكدا أن دمشق "تعهدت بمساعدة تسريع وتسهيل المزاودات لكن هذا لم يتحقق".

وفي تصريح صحفي، قال زبردست إن "الروس ينتفعون بالاقتصاد السوري أكثر من غيرهم ويشاركون ببعض المشاريع في إعادة بناء هذا البلد".

وأضاف: "ما حدث لنا في العراق يتكرر حاليا في سوريا.. معظم مبادلات العراق التجارية تتم مع تركيا وليس مع إيران ومن المحتمل أن يتكرر لنا نفس الموضوع في سوريا".

وتابع: "مبادلاتنا التجارية مع سوريا تسير ببطء، الجانب السوري يعدنا بالمساعدة لتسريع و تسهيل المزاودات لكن هذا لم يتحقق رغم الوعود".

وأردف قوله: "اجتمعنا مع مدير المعارض في البلاد حتى تتمكن إيران من إقامة معرض حصري في دمشق في نوفمبر، وهذا المعرض مخصص فقط لإيران ويمكن أن يكون فرصة جيدة لرجال الأعمال ورجال الأعمال الإيرانيين".

المصدر: "انتخاب"