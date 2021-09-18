وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان وهذه حصيلة الاشتباكات

نجحت المساعي والاتصالات في التوصل لوقف إطلاق النار الذي اندلع اليوم السبت في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان، بين عناصر من "حركة فتح" وتنظيم "جند الشام".

وأفاد مراسلنا بأن المساعي والاتصالات التي تمت على أعلى مستوى مع القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية، والتي تدخل فيها السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار داخل مخيم عين الحلوة ووضع حد للاشتباكات التي اندلعت بين عناصر من "حركة فتح" وآخرين من تنظيم "جند الشام"، على خلفية تسليم الحركة مطلوبا محسوبا على التنظيم إلى مخابرات الجيش اللبناني.

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وأدت الاشتباكات إلى سقوط 7 جرحى واحتراق منزل في تعمير عين الحلوة وآخر في حي البركسات، بالإضافة إلى أضرار مادية في الممتلكات، كما تم تسجيل حركة نزوح لبعض أهالي المخيم إلى خارجه.

المصدر: RT