لبنان: اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة بعد توقيف أحد المطلوبين

شهد مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان، اليوم السبت، اشتباكات عنيفة على خلفية قيام قوات الأمن الوطني الفلسطيني باعتقال أحد عناصر "جند الشام" سابقا، مصطفى الفران.

ولفت موقع "النشرة" اللبناني، إلى أن "الأمن الوطني الفلسطيني اعتقل الفران وسلمه إلى مخابرات الجيش اللبناني عند منطقة البركسات - الفيلات، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بقضية جنائية".

وأوضح أن "الاشتباك الذي استخدمت فيه القذائف الصاروخية يدور على محور الطوارئ – البركسات في المخيم، من دون أن يمتد حتى الآن إلى الشارع التحتاني، وسط حالة من الاستنفار العام لم يشهده المخيم من قبل، ولم تجدي الاتصالات واللقاءات الفلسطينية التي عقدت على أكثر من صعيد، في تطويق ذيول الحادث".

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام + النشرة