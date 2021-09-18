فلسطينيون داخل الخط الأخضر يتظاهرون أمام سجن "جلبوع" وفي قرية "كفر كنا" دعما للأسرى

قالت وكالة "وفا" إن مئات الفلسطينيين في أراضي الـ48، نظموا مساء السبت مظاهرة أمام سجن جلبوع وفي قرية كفر كنا، دعما للأسرى في السجون الإسرائيلية "في ظل ما يتعرضون له من قمع وتنكيل".

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وأوضحت الوكالة الرسمية أن التظاهرة أمام سجن "جلبوع" جاءت بدعوة من القوى الوطنية ونادي الأسير، رفع خلالها المتظاهرون لافتات منددة بسياسة القمع والتنكيل ضد الأسرى كتب على بعضها "لا لسياسة العزل"، "لا لقمع الأسرى".

وفي قرية كفر كنا، تظاهر العشرات من الأهالي إسنادا للأسرى في السجون الإسرائيلية وضد العنف والجريمة، بمشاركة نشطاء من مختلف الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة المحلية.

وفي السياق ذاته، دعت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي الـ48، "أبناء شعبنا الفلسطيني إلى المشاركة الفاعلة في تظاهرة بعنوان: "الحرية لأسرى الحرية" أمام سجن الجلمة غدا الأحد".

وقالت اللجنة: "بعد نجاح ستة أسرى من أبناء شعبنا بتحرير أنفسهم من سجن شطة وإعادة اعتقال أربعة منهم واحتجازهم في أقبية المخابرات في سجن الجلمة، يعيش أسرى شعبنا الفلسطيني في سجون الاحتلال حالة من التضييق والتنكيل والانتقام وصلت حد منعهم من حقوقهم الأساسية، التي كفلتها لهم كافة المواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية".

وأضافت: "التنكيل والتعذيب والانتقام الذي يتعرض له أسرى الحرية من أبناء شعبنا الفلسطيني في السجون الإسرائيلية هو خارج القانون والقيم الإنسانية والقانونية، ويستدعي من أبناء شعبنا خطوات إسنادية داعمة لمطالبهم الإنسانية العادلة ولحقوقهم الشرعية التي كفلتها لهم كل المواثيق والمعاهدات الدولية".

المصدر: "وفا"