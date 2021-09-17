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وزير الكهرباء السوري: اعتداء على محطة يؤدي إلى انقطاع شامل للتيار الكهربائي

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وزير الكهرباء السوري: اعتداء على محطة يؤدي إلى انقطاع شامل للتيار الكهربائي
وزير الكهرباء غسان الزامل ـ (وزارة الكهرباء السورية)
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قال وزير الكهرباء السوري غسان الزامل إن اعتداء على أحد خطوط الغاز في محطة "دير علي" أدى إلى خروجها عن العمل وإلى انقطاع شامل للتيار الكهربائي.

وقال الزامل إن انقطاع التيار الكهربائي الشامل، سببه الاعتداء، وأضاف في تصريح لقناة "السورية" أن الكهرباء ستعود خلال أقل من ساعة إلى مناطق دمشق، ثم ستعود تباعاً إلى باقي المناطق.

واشار إلى أن الورشات الفنية توجهت لإصلاح العطل.

ولاحقا نقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر في وزارة الكهرباء، أن التيار عددا من محطات توليد الكهرباء بدأت بالعمل، وأن الأمر يحتاج ساعة أو اثنتين لعودة التيار الكهبائي.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات جارية، وأن تفاصيل ما جرى ستعلن فور ورودها.

المصدر: RT + "الوطن"

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