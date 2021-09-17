الجنرال الذي عينه ملك المغرب في ثاني أرفع منصب عسكري.. من "الأسد الإفريقي" إلى مفتش عام

ألقت صحف مغربية الضوء على سيرة الجنرال دو كور دارمي بلخير الفاروق، الذي عينه الملك محمد السادس مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وهو ثاني أعلى منصب في الجيش.

ونشرت صحيفة "هسبريس" بعض التفاصيل عن سيرة الفاروق الذي بقي يحتفظ بمنصب "قائد المنطقة الجنوبية" إضافة إلى منصبه الجديد.

وقالت الصحيفة إن اسم الجنرال ارتبط بمناورات "الأسد الإفريقي" (مناورات عسكرية سنوية تجريها القوات المغربية بمشاركة عدد من الدول بينها الولايات المتحدة، وبريطانيا)، وأضافت أن نجمه لمع أكثر مع عملية تحرير "معبر الكركرات" (المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو).

وشغل الفاروق منصب قائد المنطقة الجنوبية، قبل تعيينه في منصبه الأخير الذي لا يعلوه في المؤسسة العسكرية سوى منصب الملك بوصفه "القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية".

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التحق الفاروق بلخير بصفوف الجيش عبر الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس، وتخرج بعد 3 سنوات برتبة ملازم ثان عام 1972.

تدرج في مهامه في الأقاليم الجنوبية، حتى وصل إلى رئاسة المكتب الثالث بالمنطقة الجنوبية بأكادير، في 2006، قبل أن يعينه الملك محمد السادس، عام 2015 مفتشا لسلاح المشاة، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تعيينه قائدا للمنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية عام 2017.

ـ حاصل على دبلوم في تطبيق سلاح المشاة ومكون للفرق الخاصة (كوموندو) بفرنسا، وكذا دبلوم للتكوينات العسكرية (دروس القيادة العليا).

وذكرت الصحيفة أن الفاروق أدى دورا محوريا في تطوير قدرات أفراد القوات المسلحة الملكية خلال المناورات العسكرية الأمريكية الأخيرة في الصحراء.

المصدر: "هسبريس"