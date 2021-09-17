الصومال يتهم جيبوتي باعتقال رئيس الاستخبارات السابق

اتهمت الرئاسة الصومالية جيبوتي بـ"احتجاز" مدير المخابرات المقال، فهد ياسين، عندما كان متوجها من تركيا إلى العاصمة مقديشو، عبر جيبوتي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الصومالية عبد الرشيد محمد حاشي، في بيان، اليوم الجمعة إن "سلطات جيبوتي احتجزت مستشار الأمن للرئيس الصومالي، رئيس المخابرات السابق، فهد ياسين حاج، في مطار جيبوتي".

DFS waxa ay ka xuntahay falka xadgudubka ku ah xuquuqda musaafiriinta iyo shuruucda caalamiga ah ee Dawladda Jabuuti ay garoonka diyaaradaha Jabuuti ku xannibtay Lataliyaha Amniga Qaranka ee Madaxweynaha JFS Mudane Fahad Yaasiin iyo Saraakiisha Soomaaliyeed ee wehelisa. pic.twitter.com/9kGKatNd65 — Abdirashid M. Hashi (@MrDuqa) September 17, 2021

وأضاف حاشي، أن "حاج كان متوجها إلى البلاد قادما من تركيا للمشاركة في مؤتمر الأمن القومي الذي ينطلق السبت، في العاصمة مقديشو".

وتابع: "الصومال تأسف وتدين انتهاك سلطات جيبوتي لحقوق المسافرين وقوانين السفر الدولي باحتجازها لرئيس المخابرات السابق".

وناشد حاشي السلطات الجيبوتية "التحلّي بالمسؤولية والسماح لمستشار الأمن القومي مواصلة سفره للوصول إلى مقديشو".

وسرعان ما نفى وزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف تصريح الصومال في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا المزاعم بأنها "أخبار كاذبة تحاول خلق ارتباك وجر جيبوتي إلى التحديات الداخلية للصومال".

وأكد أن "رحلة الخطوط الجوية التركية إلى العاصمة الصومالية التي كان على متنها رئيس الاستخبارات السابق فهد ياسين لم تقلع من جيبوتي لأن الطيار لم يكن يحمل تصريحا خاصا بالهبوط في مقديشو، كما أن كل الركاب سيعودون إلى إسطنبول ليستقلوا طائرة أخرى".

المصدر: وكالات