موقع يكشف تفاصيل جديدة حول فرار الأسرى الفلسطينيين الستة

كشف موقع "والا العبري" عن معلومات جديدة حول تفاصيل حادثة فرار الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن "جلبوع" في إسرائيل.

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وقال الموقع إن "أعمال الحفر في النفق كانت تتم بشكل رئيسي خلال النهار، تم تنفيذ الحفريات بشكل رئيسي من قبل مناضل إنفيعات، كما تشير التحقيقات أنهم استخدموا في عمليات الحفر مقابض أواني الطهي القديمة، كما ساعدت في الحفر ساق سرير حديدي تم تفكيكه".

وتابع الموقع: "مسؤول مطلع على تفاصيل التحقيقات في حادثة جلبوع قال بأن سجانا جاء إلى زنزانة الأسرى الذين هربوا في وقت سابق ونادى على مناضل انفيعات لتسليمه رسالة، بينما كان حينها تحت الأرض يحفر النفق، فاقترب محمود العارضة وتمكن من إقناعه بأنه نائم، ولو أصر السجان على التحدث إلى انفيعات لتم تفادي هذه الحادثة بأكلمها".

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الإسرائيلية القبض على أربعة من الأسرى الفلسطينيين الستة الفارين من سجن "جلبوع" بالقرب من الناصرة.

وقالت في بيان إن الأسرى المعتقلين مجددا هم زكريا زبيدي، ومحمد العارضة، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري.

المصدر: RT+ موقع "والا العبري"