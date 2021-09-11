"كتائب القسام" تعلن أن أي صفقة تبادل مقبلة للأسرى مع إسرائيل ستشمل الأسرى الفارين من سجن جلبوع

أعلنت "كتائب عز الدين القسام" التابعة لـ"حركة حماس" الفلسطينية أن أي صفقة تبادل للأسرى مع إسرائيل لن تتم إلا بإطلاق سراح الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع الإسرائيلي مؤخرا.

وقال المتحدث باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة: "نعد أسرى نفق الحرية وأسرانا الأبطال بأننا سنحررهم وسنخرجهم كما كانوا يخرجون دوما بصفقة مشرفة".

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وأضاف أن "الصفقة المقبلة ستتضمن الأسرى الأبطال الستة (الأسرى الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع عبر حفر نفق إلى خارج السجن)".

وتابع: "إننا في كتائب القسام نقول اليوم وبشكل واضح وليسمعه أسرانا وعائلاتهم وليسمعه العدو والصديق على حد سواء... إذا كان أبطال نفق الحرية في جلبوع قد حرروا أنفسهم هذه المرة من تحت الأرض وأوصلوا رسالتهم لكل العالم، فإننا نعدهم ونعد أسرانا الأحرار بأنهم سيتحررون قريبا بإذن الله من فوق الأرض، وسيفتح لهم السجانون أبواب الزنازين بأنفسهم، وسيخرجون كما كانوا دوما مرفوعي الرأس في صفقة جديدة لوفاء الأحرار بإذن الله وعونه".

وأردف قوله: "ليعلم العدو المأزوم بأن قرار قيادة القسام والمقاومة بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير هؤلاء الأبطال بإذن الله تعالى".

المصدر: RT