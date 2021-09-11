مشهد اعتقال أسيرين فلسطينين آخرين من الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي

نشرت وسائل إعلام مشاهد من لحظة اعتقال الشرطة الإسرائيلية أسيرين فلسطينيين آخرين من الستة الفارين من سجن جلبوع، هما زكريا الزبيدي ومحمد عارضة.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان إنه تم إلقاء القبض على السجينين في قرية أم الغنم بينما كانا مختبئين في ساحة موقف شاحنات.

وأضاف أن عملية القبض نفذها عناصر الجيش الإسرائيلي بعد "نشاط مكثف" مشترك لشرطة المنطقة الشمالية وأفراد حرس الحدود والوحدات الخاصة للجيش والمخابرات "الشاباك".

وفي وقت سابق الجمعة ألقت قوات من الشرطة الإسرائيلية القبض على اثنين من الأسرى الستة الفارين في أطراف مدينة الناصرة، هما محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من جنين ويعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا