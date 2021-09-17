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لأول مرة منذ 10 سنوات.. طائرة للخطوط الجوية الباكستان تهبط في دمشق

أخبار العالم العربي

لأول مرة منذ 10 سنوات.. طائرة للخطوط الجوية الباكستان تهبط في دمشق
Reuters Marko Djurica
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أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية، اليوم الجمعة، بهبوط طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الباكستانية (PIA) لأول مرة منذ عقد من الزمن.

وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وصول هذه الطائرة يأتي تمهيدا لاستئناف حركة النقل الجوي بين البلدين، المتوقفة منذ 10 سنوات.

لأول مرة منذ 10 سنوات.. طائرة للخطوط الجوية الباكستان تهبط في دمشق

يتبع..

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