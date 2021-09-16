شيخ الأزهر: نضال الشعب الفلسطيني سيظل مصدر فخر وعز وإلهام

قال شيخ الأزهر أحمد الطيب إن القضية الفلسطينية "قضية الأزهر والمسلمين الأولى"، وسيظل نضال شعبها العربي المرابط على أرضنا العربية الطاهرة ومقدسات الأمة "مصدر فخر وعز وإلهام".

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وأكد خلال استقباله محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية: "سيظل نضال شعبها العربي المرابط على أرضنا العربية الطاهرة ومقدسات الأمة مصدر فخر وعز وإلهام في كيفية النضال ضد المحتل الغاشم، وسيظل الإرهاب الصهيوني دليلًا دامغًا على اختلال قيم ومعايير المجتمع الدولي في التعامل مع قضايا الشعوب".

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني أن جهود الأزهر ومواقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطينية ستظل محل تقدير وعرفان لهذه الجهود التي لا تتوقف، وأن الأزهر اكتسب عالميته من رسالته ودوره العالمي الذي ظل على مدار أكثر من ألف عام في خدمة قضايا الأمة وقضايا السلام العالمي.

المصدر: "المصري اليوم"