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السيسي يستقبل الدبيبة في قصر الاتحادية بالقاهرة

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السيسي يستقبل الدبيبة في قصر الاتحادية بالقاهرة
Globallookpress
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الخميس، بقصر الاتحادية في القاهرة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لبحث الجانبين القضايا بين البلدين.

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وصرح بذلك المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي: "استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، بقصر الاتحادية عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعباس كامل رئيس المخابرات العامة".

وكان محمد حمودة الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية قال الثلاثاء الماضي، إن الدبيبة سيتوجه إلى مصر الأربعاء في زيارة رسمية.

وأضاف أن "الزيارة ستبحث بعض القضايا العالقة بين البلدين، وإبرام اتفاقيات وعدد من مذكرات التفاهم مع اللجنة العليا الليبية المصرية".

المصدر: اليوم السابع+RT

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