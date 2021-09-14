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الدبيبة يزور القاهرة دون أن يلتقي حفتر وصالح هناك

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الدبيبة يزور القاهرة دون أن يلتقي حفتر وصالح هناك
Sputnik
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة
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أعلنت الحكومة الليبية أن رئيسها عبد الحميد الدبيبة لن يلتقي رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أو القائد العام للقوات الليبية المسلحة خليفة حفتر في القاهرة، التي يزمع زيارتها غدا.

وقال محمد حمودة الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية إن الدبيبة سيتوجه إلى مصر يوم غد الأربعاء في زيارة رسمية.

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وأضاف أن "الزيارة ستبحث بعض القضايا العالقة بين البلدين، وإبرام اتفاقيات وعدد من مذكرات التفاهم مع اللجنة العليا الليبية المصرية".

و أكد أنه "لا يوجد على جدول أعمال رئيس الحكومة لقاء مع حفتر أو عقيلة صالح الذين يزوران مصر بدء من اليوم الثلاثاء".

وكان عقيلة وحفتر بحثا خلال لقائهما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومدير المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل اليوم، آخر مستجدات الساحة الليبية.

المصدر: RT

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